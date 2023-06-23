Доллар дешевел, а евро – дорожал на утренних торгах

Опубликовано: 7:50, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара снизился до 84,03 рубля на открытии торгов Мосбиржи. Евро дорожал, а юань остался стабильным.

Доллар и евро торговались разнонаправленно на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, стоимость доллара снизилась на 2 копейки, составив 84,03 рубля.

Евро вырос на 17 копеек и составил 92,35 рубля. Стоимость юаня осталась прежней, сохранившись на уровне 11,65 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра?

Согласно прогнозам аналитиков, в субботу, 23 июня стоимость американской валюты составит 84,12 рубля. Минимальный курс будет равен 82,94, а максимальный 85,30 рубля.