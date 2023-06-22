Торги Мосбиржи стартовали с роста доллара

Опубликовано: 7:50, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара на открытии торгов Московской валютной биржи снова идет в рост: американская валюта торгуется за 83,99 рубля, а вот европейская валюта стоит уже меньше 90 рублей.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,75 копейки и составил 83,99 рубля.

Европейская валюта наоборот потеряла 12,5 копейки после роста накануне и сейчас торгуется за 91,87 рубля, передает ТАСС.

Растет и китайская национальная валюта - курс юаня вырос на 1,2 копейки и составил 11,66 рубля.