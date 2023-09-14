Доллар и евро снова теряют позиции

Опубликовано: 7:20, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытие валютных торгов на Московской бирже сегодня ознаменовалось очередным падением основных иностранных валют, неизменным остался только курс китайского юаня.

Утренние торги на Московской бирже сегодня стартовали с падения курсов доллара и евро.

Американская валюта на старте торгов потеряла 12,5 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне и сейчас торгуется за 96,1 рубля, передает ТАСС.

Подешевела и европейская валюта - евро "полегчал" на 9 копеек и сейчас стоит 103,26 рубля.

Неизменным остался лишь курс китайской национальной валюты – юань, как и накануне, стоит 13,24 рубля.