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Доллар и евро снова теряют позиции

Доллар и евро снова теряют позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Открытие валютных торгов на Московской бирже сегодня ознаменовалось очередным падением основных иностранных валют, неизменным остался только курс китайского юаня.

Утренние торги на Московской бирже сегодня стартовали с падения курсов доллара и евро.

Американская валюта на старте торгов потеряла 12,5 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне и сейчас торгуется за 96,1 рубля, передает ТАСС.

Подешевела и европейская валюта - евро "полегчал" на 9 копеек и сейчас стоит 103,26 рубля.

Неизменным остался лишь курс китайской национальной валюты – юань, как и накануне, стоит 13,24 рубля. 

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