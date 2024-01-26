Доллар и евро открыли утро резким подорожанием

Доллар и евро резко перешли к росту. Курс американской валюты с утра составил 90,65 рублей, евро дорожал до 98 рублей.

Главные валюты на открытии торгов отметились резким ростом. Так, доллар прибавил в цене 18 копеек и вышел на уровень в 90,65 рублей.

Евро и вовсе вернулся к стоимости более 98 рублей, на аналогичной ценовой позиции ранее европейская валюта находилась в середине января.

Китайский юань также не остался в стороне. Его стоимость повысилась на 2,3 копейки. Таким образом, курс китайской валюты на открытии торгов составил 12,589 рублей.