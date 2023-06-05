Доллар дешевеет на утренних торгах

Опубликовано: 7:46, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курсы доллара и евро продемонстрировали снижение на утренних торгах. Стоимость юаня выросла.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи падал на 14,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 81,36 рубля.

Стоимость евро также падает на 53,5 копейки, составляя 86,88 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 0,5 копейки и составил 11,477 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра?

Согласно прогнозам аналитиков, во вторник, 6 июня, стоимость доллара составит 82,25 рубля. Минимальная стоимость американской валюты будет равняться 81,10 рубля, а максимальная – 83,40 рубля.