Дмитрий Солонников: Армения должна прекратить вмешиваться в дела Азербайджана 

Опубликовано: 14:20, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Регионовед Дмитрий Солонников проанализировал для "Вестника Кавказа" согласие премьер-министра Никола Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана. Эксперт обратил внимание, что Ереван не прекращает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, даже когда выступает с позитивными заявлениями.

Армения обязана признать территориальную целостность Азербайджана без каких-либо оговорок – об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя решение Еревана признать площадь Азербайджанской Республики в 86600 кв км (то есть вместе с Карабахским экономическим районом), но продолжить вмешиваться в азербайджанские дела, касающиеся реинтеграции карабахских армян.

Армения не должна вмешиваться в дела Азербайджана

"Территориальная целостность Азербайджана должна быть признана однозначно, без исключений и лазеек. В том числе это означает, что Армения, признавая суверенитет Азербайджана над Карабахским экономическим районом, обязана прекратить поднимать вопрос о некоем "статусе" Карабаха в составе Азербайджанской Республики. Пока она этого не делает, не приходится говорить о том, что Ереван действительно признает территориальную целостность Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Баку безусловно гарантирует карабахским армянам равные права граждан АР, но речь идет о равных правах, а не о каких-то привилегиях по причине их национальности. В многонациональной доброй семье Азербайджана проживают и русские, и евреи, и талыши, и аварцы, и многие другие национальности, и для всех законы и права одинаковы. Для того, чтобы карабахские армяне жили нормально, Баку не нужно прописывать какие-то отдельные договорные обязательства, и тем более у Армении нет права вмешиваться в это внутреннее дело Азербайджанской Республики", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"К сожалению, Армения продолжает блокировать подготовку мирного договора тем, что пытается навязать себя или какую-нибудь международную организацию в качестве арбитра во внутренних делах Азербайджана. То, что Никол Пашинян соглашается с территориальной целостностью и полным суверенитетом Азербайджана над своей территорией в рамках границ по Алматинской декларации 1991 года, является важным шагом и к мирному договору, и к договору о демаркации и делимитации границы, но это не единственное, что нужно сделать. Важно, чтобы разговоры о "статусе" Карабаха были прекращены", - указал политолог.

Компенсация за ущерб

Важно понимать, что даже мирный договор не станет последней стадией в урегулировании армяно-азербайджанских отношений – за ним должна последовать выплата Арменией компенсации Азербайджану за ущерб, нанесенный в десятилетия оккупации азербайджанских территорий. "Азербайджан без сомнения в праве требовать такую компенсацию, которая должна быть рассчитана отдельно. Скорее всего, сначала будут заключены договор о мире и дружбе и договор о границах, а потом будет поднят вопрос о компенсации", - ожидает Дмитрий Солонников.

Эксперт ожидает, что компенсация будет определена по итогам работы специальной комиссии. "Комиссия по подсчету ущерба будет многосторонняя, с участием представителей третьих стран. Дальше может быть подписано соглашение о совместном восстановлении территорий или некие инвестиционные инициативы принимаются к развитию в ряде стратегических, больших проектов, как строительство Зангезурского коридора. Если Армения не станет участвовать в возрождении Карабаха и Восточного Зангезура, то компенсация будет взыскана через суды", - отметил он.