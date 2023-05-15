Пашинян: нормализация отношений с соседями - приоритет для Армении

Внешнеполитический приоритет для Армении сейчас заключается в нормализации отношений со всеми соседними странами, такое мнение выразил армянский премьер.
Журналист спросил у Никола Пашиняна, чему научили Ереван последние год с лишним.
Политик ответил, что, имея непростую историю, Армения "научилась" не поддерживать никаких связей со своими соседями. Исправление этой ситуации он назвал жизненной необходимостью.
"Это кажется очень просто, но его реализация связана с десятками проблем: есть некоторые психологические и практические проблемы. Такой месседж армянскому обществу нелегко переварить"
— Никол Пашинян
Глава правительства уточнил, что отношения Еревана с Тбилиси и Тегераном надо продолжать улучшать, а вот связи с Анкарой и Баку необходимо налаживать практически с нуля.