Пашинян: нормализация отношений с соседями - приоритет для Армении

Опубликовано: 23:50, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский премьер считает ненормальной ситуацию, когда страна никак не взаимодействует с двумя из четырех соседей. Пашинян уверен, что нормализация с Баку и Анкарой - это жизненная необходимость.

Внешнеполитический приоритет для Армении сейчас заключается в нормализации отношений со всеми соседними странами, такое мнение выразил армянский премьер.

Журналист спросил у Никола Пашиняна, чему научили Ереван последние год с лишним.

Политик ответил, что, имея непростую историю, Армения "научилась" не поддерживать никаких связей со своими соседями. Исправление этой ситуации он назвал жизненной необходимостью.

"Это кажется очень просто, но его реализация связана с десятками проблем: есть некоторые психологические и практические проблемы. Такой месседж армянскому обществу нелегко переварить"

— Никол Пашинян

Глава правительства уточнил, что отношения Еревана с Тбилиси и Тегераном надо продолжать улучшать, а вот связи с Анкарой и Баку необходимо налаживать практически с нуля.