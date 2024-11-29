Вестник Кавказа

Для туристов в Крыму на Новый год подготовили около 100 бесплатных экскурсий

Симферополь
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“
О традициях празднования Нового года в Крыму расскажут на бесплатных экскурсиях на полуострове. Познавательные мероприятия пройдут в декабре и январе.

Туристы и жители Крыма смогут посетить около 100 бесплатных экскурсий, которые будут проведены в новогодние праздники. 

В течение декабря и первой половине января мероприятия можно посетить в Симферополе, Ялте, Алуште и других городах региона. 

Участники смогут не только познакомиться с интересными фактами из истории городов, но также узнать уникальную информацию о традициях новогодних торжеств в Крыму. 

Так, цикл экскурсий по Ялте стартует 9 декабря. В конце декабря-начале января можно будет услышать рассказ об истории Евпатории.  

Для посещения необходимо пройти регистрацию на туристическом портале полуострова.

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