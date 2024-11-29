Для туристов в Крыму на Новый год подготовили около 100 бесплатных экскурсий

О традициях празднования Нового года в Крыму расскажут на бесплатных экскурсиях на полуострове. Познавательные мероприятия пройдут в декабре и январе.

Туристы и жители Крыма смогут посетить около 100 бесплатных экскурсий, которые будут проведены в новогодние праздники.

В течение декабря и первой половине января мероприятия можно посетить в Симферополе, Ялте, Алуште и других городах региона.

Участники смогут не только познакомиться с интересными фактами из истории городов, но также узнать уникальную информацию о традициях новогодних торжеств в Крыму.

Так, цикл экскурсий по Ялте стартует 9 декабря. В конце декабря-начале января можно будет услышать рассказ об истории Евпатории.

Для посещения необходимо пройти регистрацию на туристическом портале полуострова.