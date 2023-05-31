Дизайнер-вандал уволился после сожжения флага Азербайджана в Ереване

Опубликовано: 22:46, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из организаторов скандальной церемонии открытия ЧЕ в Ереване, сжегший флаг Азербайджана, уволился. Сообщается, что он сделал это по доброй воле.

Работавший на телевидении дизайнер Арам Николян, который сжег азербайджанский флаг на тяжелоатлетическом ЧЕ в Ереване, ушел с работы. Об этом сообщил директор Общественного ТВ Армении, выступая в парламенте.

"Арам Николян некоторое время назад написал заявление об увольнении, остальные вопросы следует задать уже ему"

– Ованнес Мовсисян

Сожжение флага Азербайджана

Акт вандализма был совершен 14 апреля. На церемонии открытия присутствовал и премьер-министр Никол Пашинян.

Когда на сцену вышли азербайджанские спортсмены, в публике поднялся свист. Дальше произошло совсем непредвиденное: один из зрителей, но с бейджем организатора, - это и был Николян - выбежал к сцене, вырвал азербайджанский флаг из рук державшей его девушки и поджег его. Служба безопасности среагировала слишком поздно, хотя в итоге и задержала мужчину. Николяна отвезли в полицию, но вскоре выпустили на свободу.

Сборная Азербайджана, по соображениям безопасности, отказалась выступать на турнире. Спортсмены собирались вылететь в Анталью, однако их не выпустили из отеля. В итоге делегации пришлось возвращаться в Баку через Грузию.