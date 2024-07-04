Вестник Кавказа

Директор черкесского "Водоканала" устанавливал "свои" тарифы на воду

Директор черкесского "Водоканала" устанавливал "свои" тарифы на воду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь уже бывший директор АО "Водоканал" столицы Карачаево-Черкесии города Черкесска подозревается в многомиллионной афере: установив "собственные" тарифы на поставляемую населению воду, он похитил десятки миллионов рублей.

Суд столицы Карачаево-Черкесии города Черкесска рассматривает интересное уголовное дело, связанное с деятельностью бывшего директора столичного АО "Водоканал" Хусея Чекунова – предприимчивый чиновник обвиняется в хищении десятков миллионов рублей.

Как выяснило следствие, в течение двух лет будучи гендиректором структуры, чиновник подписывал тарифные заявки на 2019-2021 годы, в которых завысил расходы коммунальной организации, сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесии, передает "АиФ-Ставрополье".

Такие необоснованно завышенные тарифы организации на питьевое водоснабжение могли стоить ее абонентам "лишних" 175 млн рублей. Зарабатывал экс-чиновник и на якобы выполненных для АО "Водоканал" работах и поставленных товарах, которые никто не производил – деньги со счетов водоснабжающей организации списывались на основании поддельных документов.

Общий ущерб бюджету от действий Чекунова превысил 64 млн рублей, теперь его ждет суд.

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