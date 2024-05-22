Диким животным Кавказского заповедника сбросили с вертолетов соль

Сотрудники Кавказского заповедника доставили на вертолетах несколько тонн соли для обитающих на его территории животных. В общей сложности в течение сезона планируется забросить два десятка тонн.

Для диких животных, которые обитают в Кавказском заповеднике, доставили на вертолетах минералы к отдаленным солонцам. Об этом говорится на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

"3 тонны соляных камней распределили по 14 солонцам, расположенным в основном в центре заповедника. Это труднодоступная территория, куда кроме как вертолетом завезти груз попросту невозможно"

– пресс-служба заповедника

Там отметили, что новую порцию корма нужно будет скинуть животным всего через несколько недель, так как за это время имеющиеся запасы закончатся.

Замглавы по охране территории заповедника поведал, что всего в текущем сезоне зверям забросят 20 тонн минеральных источников.

"Когда мы летели к солонцам, по пути на альпийских лугах наблюдали около сотни оленей и столько же зубров. Видели небольшие стада туров. Все они находились недалеко от солонцов - приходили за подпиткой после зимы. Это значит, что на этих солонцах уже через неделю-две соли не останется"

– Геннадий Пилипенко