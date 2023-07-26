Девочка 2 лет скончалась после удара током у бассейна на Кубани

Опубликовано: 15:03, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двухлетняя девочка погибла, дотронувшись до оголенного провода под напряжением. ЧП произошло на Кубани. По факту ведется разбирательство, возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в станице Новомышастовской Краснодарского края, где девочка двух лет, выходя из бассейна получила удар током.

Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления СК РФ, уточнив, что по факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что девочка вышла из бассейна и пошла на газон, где лежал оголенный провод. В результате ребенок скончался до приезда бригады «скорой».

К ответственности привлечена местная бизнес-леди, которая предоставляла рекреационные услуги.