Детское питание на Ставрополье будет выпускать "Черноголовка"

Российская группа "Черноголовка" купила у американцев два завода детского питания на Ставрополье – через полгода компания "Аквалайф ресурс", входящая в группу, проведет ребрендинг, и на рынке вместо бренда Heinz появится новый российский бренд.

Российская группа компаний "Черноголовка" со штаб-квартирой в Подмосковье завершила приобретение двух заводов американской компании Kraft Heinz, сообщается пресс-релизе на сайте группы.

"Группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz. Приобретателем в сделке выступила холдинговая компания группы "Черноголовка" - АО "Аквалайф ресурс"

- группа "Черноголовка"

Оба завода находятся в Ставропольском крае - в городах Иваново и Георгиевск. В течение полугода они будут выпускать детское питание под старым брендом Heinz, а потом проведут ребрендинг – их продукция получит новое российское название.

Ассортимент товаров будут развивать, особенно это затронет детское питание для первого прикорма. Не останутся без внимания производство детских снеков и готовых блюд для маленьких, - рассказала генеральный директор группы Наталия Сахнина.

Напомним, заводы Heinz производят сухие молочные и безмолочные каши, оба предприятия выпускают в год 12 тыс т готовой продукции.