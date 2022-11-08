Детское питание на Ставрополье будет выпускать "Черноголовка"

Российская группа компаний "Черноголовка" со штаб-квартирой в Подмосковье завершила приобретение двух заводов американской компании Kraft Heinz, сообщается пресс-релизе на сайте группы.
"Группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz. Приобретателем в сделке выступила холдинговая компания группы "Черноголовка" - АО "Аквалайф ресурс"
- группа "Черноголовка"
Оба завода находятся в Ставропольском крае - в городах Иваново и Георгиевск. В течение полугода они будут выпускать детское питание под старым брендом Heinz, а потом проведут ребрендинг – их продукция получит новое российское название.
Ассортимент товаров будут развивать, особенно это затронет детское питание для первого прикорма. Не останутся без внимания производство детских снеков и готовых блюд для маленьких, - рассказала генеральный директор группы Наталия Сахнина.
Напомним, заводы Heinz производят сухие молочные и безмолочные каши, оба предприятия выпускают в год 12 тыс т готовой продукции.