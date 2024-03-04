Вестник Кавказа

Детеныш каспийского тюленя попал на нефтяную станцию в Мангистау

Детеныш каспийского тюленя попал на нефтяную станцию в Мангистау
© Фото: КазТрансОйл
Необычное происшествие случилось с тюлененком из Каспийского моря в Казахстане. Неизвестным образом детеныш очутился на расстоянии 5 км от побережья, а именно на нефтеперекачивающей станции, работники которой и нашли его.

Сотрудники компании "КазТрансОйл" в Мангистауской области нашли потерявшегося маленького тюленя, подробности рассказали в пресс-службе компании.

Малыш был обнаружен сегодня на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Каражанбас". Станцию от моря отделяет 5 км. Как малыш оказался на таком расстоянии от берега, неизвестно.

Работники станции предположили, что тюлененок попал в буран и потерял ориентацию, то есть попросту заблудился.

Мужчины отнесли малыша к морю и отпустили его.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Причину массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали в Казахстане

Причину массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали в Казахстане

Численность тюленей в Каспийском море значительно сократилась

Численность тюленей в Каспийском море значительно сократилась

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Гибель каспийских тюленей прокомментировали в Минэкологии Казахстана

Гибель каспийских тюленей прокомментировали в Минэкологии Казахстана

В Казахстане на берегу Каспия нашли тысячу мертвых тюленей

В Казахстане на берегу Каспия нашли тысячу мертвых тюленей

На Каспии продолжают гибнуть тюлени

На Каспии продолжают гибнуть тюлени

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Резерват для охраны каспийского тюленя создают в Казахстане

Резерват для охраны каспийского тюленя создают в Казахстане

На берег Каспия в Казахстане выбросило почти 80 мертвых тюленей

На берег Каспия в Казахстане выбросило почти 80 мертвых тюленей

Попавшему в ловушку малышу тюленя пришли на помощь в Дагестане

Попавшему в ловушку малышу тюленя пришли на помощь в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы