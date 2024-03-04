Детеныш каспийского тюленя попал на нефтяную станцию в Мангистау

Необычное происшествие случилось с тюлененком из Каспийского моря в Казахстане. Неизвестным образом детеныш очутился на расстоянии 5 км от побережья, а именно на нефтеперекачивающей станции, работники которой и нашли его.

Сотрудники компании "КазТрансОйл" в Мангистауской области нашли потерявшегося маленького тюленя, подробности рассказали в пресс-службе компании.

Малыш был обнаружен сегодня на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Каражанбас". Станцию от моря отделяет 5 км. Как малыш оказался на таком расстоянии от берега, неизвестно.

Работники станции предположили, что тюлененок попал в буран и потерял ориентацию, то есть попросту заблудился.

Мужчины отнесли малыша к морю и отпустили его.