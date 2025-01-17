Детей обучат культуре Абхазии в патриотическом лагере

Патриотический лагерь создадут в Абхазии для просвещения детей в традиции и культуру страны. Его планируют открыть этим летом.

В Абхазии создадут патриотический лагерь для детей летом 2025 года. Он расположится в Ауадхаре, передала и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда республики Ирма Чантурия.

Сейчас в процессе активного обсуждения находятся вопросы организации отдыха и возрастной категории детей, которых примут стены лагеря.

Суть патриотического лагеря будет состоять в обучении детей и подростков абхазским традициям, культуре и истории страны, подчеркнула Ирма Чантурия в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.