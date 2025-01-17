Вестник Кавказа

Детей обучат культуре Абхазии в патриотическом лагере

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Патриотический лагерь создадут в Абхазии для просвещения детей в традиции и культуру страны. Его планируют открыть этим летом.

В Абхазии создадут патриотический лагерь для детей летом 2025 года. Он расположится в Ауадхаре, передала и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда республики Ирма Чантурия.

Сейчас в процессе активного обсуждения находятся вопросы организации отдыха и возрастной категории детей, которых примут стены лагеря.

Суть патриотического лагеря будет состоять в обучении детей и подростков абхазским традициям, культуре и истории страны, подчеркнула Ирма Чантурия в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия построит завод по переработке цитрусовых

Абхазия построит завод по переработке цитрусовых

Главную елку Абхазии убирают в Сухуме

Главную елку Абхазии убирают в Сухуме

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Цандрипш в Абхазии: где находится, стоит ли ехать, что посмотреть?

Цандрипш в Абхазии: где находится, стоит ли ехать, что посмотреть?

В Ткуарчалском районе Абхазии начали прокладывать новые провода

В Ткуарчалском районе Абхазии начали прокладывать новые провода

Водители сухумских маршруток бойкотировали свою работу

Водители сухумских маршруток бойкотировали свою работу

Украденный провод оставил без электричества часть Абхазии

Украденный провод оставил без электричества часть Абхазии

Новоафонская пещера в Абхазии примет два концерта до лета

Новоафонская пещера в Абхазии примет два концерта до лета

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Где в Абхазии можно купаться на Крещение?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы