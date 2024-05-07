Десятки протестующих против Пашиняна задержаны в Ереване

Акции протеста продолжаются в столице Армении. Участники шествий недовольны процессом делимитации границы с Азербайджаном и, соответственно, позицией премьер-министра Никола Пашиняна.

Задержания, начавшиеся рано утром, продолжаются в Ереване, – на данный момент полиция схватила 63 участника протестов, сообщает МВД.

Поводом для их задержания послужил отказ выполнить требования правоохранителей. Это деяние карается по статье 182 УК республики, передает Sputnik Армения.

В то же время, по армянским законам, полиция не имеет права задерживать их дольше чем на три часа.

Наезд на журналистку

СК Армении открыл уголовное дело по факту наезда принадлежащей стражам порядка ГАЗели на журналистку.

ЧП случилось сегодня утром. Судя по видео, полицейская машина следовала на протестующими и наехала на ногу корреспондентке Наре Геворкян, которая двигалась по пешеходному переходу. Сообщалось, что женщина получила травму ноги.

© Фото: Сайт СК Армении

В СК заявили, что, согласно полученной информации, у машины была включена сирена и маячки.

Протесты с саблей

В СК рассказали и о еще одном инциденте. У одного из демонстрантов, задержанного на улице 11 мая, нашли саблю, лезвие которой имело длину 60 см.

© Фото: Сайт СК Армении

По информации следствия, мужчина в течение трех дней приходил с опасным предметом на митинг на площади Республики.

В отношении хозяина сабли открыто уголовное дело за "незаконное ношение оружия".