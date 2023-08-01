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Десять фабрик горят в Турции

Десять фабрик горят в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Масштабный пожар произошел сегодня в провинции Бурса. Пламя охватило 10 фабрик. Возгорание тушат и с воздуха. Уже есть несколько пострадавших.

Аномально большой пожар начался сегодня в северо-западной провинции Бурса, детали сообщают турецкие СМИ.

Возгорание сначала случилось на одном предприятии, затем пламя охватило еще девять, расположенных по соседству. Это фабрики, которые занимаются производством металлических изделий и мебели, выпуском текстиля.

Огонь не получается потушить в течение нескольких часов. С воздуха с пламенем борется авиация – 2 самолета и 4 вертолета.

Предварительно известно о 4 пострадавших.

Отметим, что в Бурсе стоит жаркая погода: сегодня днем воздух прогрелся до 31 градуса, завтра ожидается 33, а в пятницу – 37 градусов. Такая высокая температура воздуха создает пожароопасную ситуацию.

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