Десять человек оказались под следствием за организацию казино на Ставрополье

В организации незаконных азартных игр в Изобильном и Михайловске в Ставропольском крае подозреваются десять человек. Следствие готовит доказательную базу для суда.

Десять человек попали под следствие из-за проведения азартных игр на Ставрополье. Об этом рассказали в местном СК.

Следствие выяснило, что мужчина снял помещения в двух ставропольских городах – Изобильном и Михайловске, и обставил их игровыми автоматами. Его подпольный бизнес работал с декабря предыдущего года по март нынешнего.

На входе работал администратор и принимал плату у входивших людей.

"При этом администраторы посредством специально установленных программ отправляли на указанный клиентом компьютер виртуальную сумму, полученную от посетителя. Далее посетитель играл в любую игру, выбранную им в имеющемся списке игр. При этом с виртуального счета списывались средства в размере, установленном игроком в качестве ставки"

- СК по Ставропольскому краю

Всего к организации подпольного казино причастно 10 человек – девять мужчин и одна женщина.

На данный момент, следствие готовит доказательства вины подозреваемых.