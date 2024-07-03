Десять человек оказались под следствием за организацию казино на Ставрополье

Десять человек попали под следствие из-за проведения азартных игр на Ставрополье. Об этом рассказали в местном СК.
Следствие выяснило, что мужчина снял помещения в двух ставропольских городах – Изобильном и Михайловске, и обставил их игровыми автоматами. Его подпольный бизнес работал с декабря предыдущего года по март нынешнего.
На входе работал администратор и принимал плату у входивших людей.
"При этом администраторы посредством специально установленных программ отправляли на указанный клиентом компьютер виртуальную сумму, полученную от посетителя. Далее посетитель играл в любую игру, выбранную им в имеющемся списке игр. При этом с виртуального счета списывались средства в размере, установленном игроком в качестве ставки"
- СК по Ставропольскому краю
Всего к организации подпольного казино причастно 10 человек – девять мужчин и одна женщина.
На данный момент, следствие готовит доказательства вины подозреваемых.