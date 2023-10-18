Дербентская Джума-мечеть все же будет восстановлена

Власти Дагестана возобновили реставрацию старинной Джума-мечети в Дербенте – средства на это нашли в федеральном бюджете, сообщил руководитель управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Денис Проценко.
"Джума мечеть VIII века... - достаточно многострадальный объект, потому что в 2016 году было проектирование. В процессе работы были выявлены неточности в проекте, остановили работы, ушли в перепроектирование. В июне этого года мы согласовали новую проектную документацию. Уже в объект вложено 85 млн рублей и еще необходимо 173 млн, которые сейчас запросили в рамках поручения президента о выделении 5 млрд [рублей], в том числе на этот памятник"
- Денис Проценко
Исторический памятник во время рабочей поездки в Дагестан посетил президент РФ Владимир Путин, он пообщался с председателем мечети Сеид-Яхья Сеидовым, который попросил главу государства ускорить реставрацию. Путин поручил выделить городу дополнительно 5 млрд рублей, которые пойдут на развитие Дербента, в том числе на строительство в городе социальных объектов и обновление инфраструктуры, уточнил глава республики Сергей Меликов, передает ТАСС.
Напомним, дербенсткая Джума-мечеть - самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733-734 годах н. э.