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Дербентская Джума-мечеть все же будет восстановлена

Дербентская Джума-мечеть все же будет восстановлена
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В дагестанском Дербенте возобновили реставрацию древнейшей в России Джума-мечети, которая прерывалась из-за недочетов в проектировании и отсутствия средств.

Власти Дагестана возобновили реставрацию старинной Джума-мечети в Дербенте – средства на это нашли в федеральном бюджете, сообщил руководитель управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Денис Проценко.

"Джума мечеть VIII века... - достаточно многострадальный объект, потому что в 2016 году было проектирование. В процессе работы были выявлены неточности в проекте, остановили работы, ушли в перепроектирование. В июне этого года мы согласовали новую проектную документацию. Уже в объект вложено 85 млн рублей и еще необходимо 173 млн, которые сейчас запросили в рамках поручения президента о выделении 5 млрд [рублей], в том числе на этот памятник"

- Денис Проценко

Исторический памятник во время рабочей поездки в Дагестан посетил президент РФ Владимир Путин, он пообщался с председателем мечети Сеид-Яхья Сеидовым, который попросил главу государства ускорить реставрацию. Путин поручил выделить городу дополнительно 5 млрд рублей, которые пойдут на развитие Дербента, в том числе на строительство в городе социальных объектов и обновление инфраструктуры, уточнил глава республики Сергей Меликов, передает ТАСС.

Напомним, дербенсткая Джума-мечеть - самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733-734 годах н. э.

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