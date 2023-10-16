Дератификация ДВЗЯИ: Госдума обсудит закон завтра

Опубликовано: 17:41, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ внесен в повестку Госдумы на завтра. Все три чтения он может успешно пройти уже на этой неделе.

Законопроект, предполагающий дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, будет рассматриваться Госдумой завтра в первом чтении. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета нижней палаты российского парламента.

Как уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, закон о дератификации ДВЗЯИ депутаты обсудят завтра в первую очередь.

В целом предполагается, что все три чтения пройдут уже на этой неделе, так что Госдума примет закон до выходных.

Дератификация ДВЗЯИ

Изначально о необходимости дератифицировать ДВЗЯИ заявил президент России. Владимир Путин напомнил, что Договор, подписанный в 1996 году, до сих пор не вступил в силу, в том числе из-за того, что его все еще не ратифицировали США.