Россия готовится к отмене запрета ядерных испытаний

Опубликовано: 13:50, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний постепенно получает законодательное оформление. Соответствующий законопроект составлен Госдумой.

Законопроект об отзыве Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний уже готов и будет слушаться почти сразу после выходных, говорится на сайте Госдумы.

Документ был составлен по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который, выступая сегодня на пленарном заседании, напомнил, что перспективы законопроекта уже рассматривались предварительно на Совете ГД. Тогда он получил позитивную оценку всех фракций.

Председатель Госдумы напомнил, что Договор до сих пор не ратифицирован американской стороной. Поэтому, чтобы соблюсти интересы россиян, и предлагается отозвать ратификацию.

Закон может быть принят на следующей неделе.

Первое чтение назначено на вторник 17 октября.

Второе может пройти в среду.

В окончательном третьем чтении законопроект будет слушаться 19 октября.

О ДВЗЯИ

Напомним, договор был принят 24 сентября 1996 года на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. США его подписали, но до сих пор не ратифицировали. В силу договор пока не вступил. Однако почти все ядерные страны ввели односторонний добровольный мораторий на них. Москва и Вашингтон сделали это в 1992 году.