Депутаты Адыгеи предложили в 10 раз поднять штраф за машины без номера

Важную инициативу выдвинули депутаты республиканского парламента Адыгеи. Они считают необходимым ужесточить ответственность для водителей, снимающих госномера со своих грузовиков.

Водители машин с отсутствующими или плохо читающимися номерами должны нести более серьезную ответственность, чем сейчас, считают адыгейские депутаты – инициативу об ужесточении наказаний они направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Подробности рассказал спикер парламента Адыгеи Владимир Нарожный.

"Законодатели просят ужесточить административное наказание в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения РФ в части сокрытия автомобильных номеров, чтобы избежать административного наказания"

– Нарожный

По словам председателя адыгейского парламента, в республике все чаще водители специально снимают номера и едут без них. Еще один способ нарушать правила не опасаясь быть наказанным – сделать номерные знаки нечитаемыми.

Законодатель уточнил, что часто этим грешат дальнобойщики: они используют такие приемы, чтобы без проблем проехать через автоматический пункт контроля веса и габаритов или двигаться по трассе, несмотря на ограничения. Такие водители знают, что какие правила они нарушают, и делают это специально, стремясь остаться безнаказанными.

Нарожный отметил, что Колокольцева попросили ужесточить административную ответственность за эти нарушения. Она прописана в статье 12.2 КОАП. В первой части, где речь идет о нечитаемых номерах, предлагается увеличить штраф до 5 тыс рублей, сейчас он составляет 500 рублей. Во второй части, посвященной снятию либо модификации номеров, депутаты считают нужным увеличить срок лишения права управлять машиной до 3-6 месяцев, сейчас это 1-3 месяца.