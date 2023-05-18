Депутат мошенничал с несуществующим скотом в Казахстане

Крупное - на $1 млн - мошенничество совершил депутат в Казахстане. Он брал кредиты, "прикрываясь" коровами, которых на самом деле не существовало.
Районный депутат оказался уличен в мошенничестве в крупном размере в Актюбинской области, рассказали в Агентстве финмониторинга Казахстана.
Член маслихата, притворяясь разными крестьянскими хозяйствами, брал субсидии на скот, которого не существовало в жизни.
Еще один кредит он сумел взять в рамках госпрограммы. Деньги якобы потребовались политику на покупку 600 коров.
Ущерб, нанесенный депутатом, достиг 457 млн тенге, или $1 млн.
"Данный гражданин задержан и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде содержания под стражей"
— АФМ