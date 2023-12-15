Депутат из Башкортостана выйдет на ринг в Ингушетии

Джефф Монсон, прославившийся не только победами на ринге, но и громкой сменой гражданства, а также своей депутатской деятельностью в Башкартостане, заявил о том, что вновь хочет сразится по правилам бокса. Известно, что бой пройдет в Ингушетии.

Боец и по совместительству депутат нарсобрания Башкортостана Джефф Монсон пообещал, несмотря на возраст (герою 52 года), снова выйти на ринг.

«Я проведу бой по боксу в январе в Ингушетии. Такой у нас план»

– Джефф Монсон

Напомним, что в прошлом году Монсон отказался от американского гражданства. Кроме того, спортсмен в интервью неоднократно признавался, что считает себя русским.