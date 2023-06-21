Депрессивное летнее время - Турция может вернуть перевод часов

В Турции могут вернуться к практике перевода часов. Мэр Стамбула заявил, что круглогодичное летнее время становится причиной депрессий и направил в парламент предложение о возвращении зимнего времени.

Более семи лет Турция живет в постоянном летнем времени, в Стамбуле считают такую практику депрессивной и видят необходимость в возврате смены времени по сезонам.

"Эта практика [летних часов] лишена логики, не приносит экономии [электроэнергии]. Она создает проблемы с безопасностью, вызывает у всех депрессию, делает плохим начало дня работникам и учащимся"

– мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Стамбульский градоначальник - представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, которая недавно направила в парламент страны предложение об отказе от постоянного летнего времени.

В Турции перевод часов был прекращен осенью 2016 года, предполагалось, что отказ от зимнего времени позволит экономить электроэнергию.