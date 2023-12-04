Денежные субсидии и кадры придут в «Дагдизель»

Дагестанский «Дагдизель», специализирующийся на выпуске продукции для российского оборонного комплекса, поддержат дотацией. Кроме того, на предприятье придут новые кадры.

Оборонный завод «Дагдизель» получит финансовую поддержку. Средства компенсируют затраты на оборудование завода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина. Также в правительстве пообещали предприятию приток кадров.

«Мы знаем, что сегодня завод испытывает ряд трудностей, связанных с загрузкой производственных мощностей, кадровым обеспечением, уровнем заработной платы сотрудников»

– пресс-служба кабмина

Далее отмечается, что уже сформирован план, направленный на преодоление кризиса. В частности, была проведена ярмарка вакансий, в ходе которой отобрали кандидатов для работы на заводе. Также производственное предприятие будет поддерживаться финансовыми вливаниями из регионального бюджета.