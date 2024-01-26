"День тишины" перед выборами президента наступил в Азербайджане

Предвыборная кампания на президентских выборах в Азербайджане завершена за сутки до дня выборов. Кандидаты завершили предвыборную агитацию.

"День тишины" начался в Азербайджане в преддверии выборов главы государства.

Кандидаты больше не могут проводить предвыборную агитацию. Это следует из "Календарного плана" по организации внеочередных выборов президента. Документ ранее был утвержден ЦИК Азербайджана.

Согласно "Плану", агитация стартовала 15 января. Завершилась она за сутки до начала голосования. Избирательные участки откроются в среду 7 февраля в 8:00 по местному времени (07:00 мск).

Напомним, президентские выборы в Азербайджане впервые пройдут на территории всей страны, включая и освобожденные территории. О важном значении этих внеочередных выборов сказал президент Ильхам Алиев, когда назвал причину проведения их не в 2025, а в 2024 году. Тогда глава государства напомнил, что в сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил суверенитет и территориальную целостность. Он пояснил, что таким образом страна достигла все цели, стоявшие перед ней. Азербайджан окончил прежнюю эру и перешел в новую. Этот процесс и стал толчком для проведения выборов.