Выборы президента в Азербайджане: два члена ЦИК РФ будут наблюдателями

В ЦИК России рассказали, кто от комиссии будет участвовать в наблюдении на президентских выборах в Азербайджане. Наблюдателями станут двое ее представителей.

Выборы президента в Азербайджане пройдут при участии в том числе двух наблюдателей от российского Центризбиркома, рассказали в ведомстве.

"В международном наблюдении за выборами примут участие Наталья Бударина и Антон Лопатин"

– ЦИК России

Как следует из информации, опубликованной на сайте комиссии, Наталья Бударина – секретарь ЦИК РФ, она занимает этот пост с 2021 года. Антон Лопатин – член ЦИК с 2021 года.

Президентские выборы в Азербайджане

Внеочередные выборы президента в АР пройдут в среду 7 февраля. Выборы главы государства, согласно Избирательному кодексу страны, всегда назначаются на этот день недели, который становится нерабочим.