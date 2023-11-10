Делегация Турции летит в Москву для двухсторонних консультаций

Сегодня в Москве пройдут политические консультации между турецкой и российской делегациями, стороны намерены обсудить двухсторонние и региональные вопросы.

Минувшей ночью МИД Турецкой Республики сообщил, что сегодня в Москве пройдут политические консультации между Россией и Турцией на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран, для чего в Москву вылетает делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром.

"Во вторник в Москве состоятся политические консультации между РФ и Турцией по двусторонним и региональным вопросам"

- МИД России

Россию на встрече будут представлять заместители министра иностранных дел страны Сергей Вершинин и Александр Грушко, передает РИА Новости.

Пока известно лишь, что в ходе консультаций стороны планируют обсудить двусторонние и региональные вопросы, конкретные темы, которые будут подниматься на встрече, в сообщении российского внешнеполитического ведомства не указываются.