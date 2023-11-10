Делегация Турции летит в Москву для двухсторонних консультаций

Минувшей ночью МИД Турецкой Республики сообщил, что сегодня в Москве пройдут политические консультации между Россией и Турцией на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран, для чего в Москву вылетает делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром.
"Во вторник в Москве состоятся политические консультации между РФ и Турцией по двусторонним и региональным вопросам"
- МИД России
Россию на встрече будут представлять заместители министра иностранных дел страны Сергей Вершинин и Александр Грушко, передает РИА Новости.
Пока известно лишь, что в ходе консультаций стороны планируют обсудить двусторонние и региональные вопросы, конкретные темы, которые будут подниматься на встрече, в сообщении российского внешнеполитического ведомства не указываются.