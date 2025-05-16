Делегация Минобороны Азербайджана совершает визит в Тель-Авив

Руководство министерства обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Тель-Авиве. Состоялась встреча глава МО АР Закира Гасанова с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Руководящий состав азербайджанского министерства обороны совершает официальный визит в Тель-Авив, рассказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ходе визита министр обороны АР Закир Гасанов провел переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, а также главой Генерального штаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

"На встречах был особо отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества"

– Минобороны Азербайджана

Кроме того, состоялась встреча заместителя министра обороны Азербайджана - генерального директора Агиля Гурбанова и генерального директора Минобороны Израиля Амира Барама. На ней рассматривались меры по расширению сотрудничества Азербайджана и Израиля в военно-технической и военно-образовательной областях, обсуждались и планы на перспективу.

В рамках визита руководящий состав министерства совершил посещение Главного оперативного центра Армии обороны и ознакомился с работой, которая ведется в нем.