Дагестану посвятили выставку в Уфе

Опубликовано: 19:18, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка о Дагестане открылась в музее в Уфе. На ней представлены работы художников, которые работали в Дагестане, а также тематические секции.

Выставка "Море. Горы. Дагестан" открылась в музее истории Уфы, сообщает пресс-служба управления по культуре и искусству города.

Выставка включает в себя работы юных художников, которые приняли участие XVIII международного АРТ-кампуса. Творцы на протяжении 10 дней трудились в Дагестане под руководством маринистов.

Кроме того, желающие могут посетить тематические секции, посвященные Дербенту, Расулу Гамзатову и Великой Отечественной войне.

Выставка продлится до 1 октября.