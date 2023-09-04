Дагестану посвятили выставку в Уфе

Выставка о Дагестане открылась в музее в Уфе. На ней представлены работы художников, которые работали в Дагестане, а также тематические секции.
Выставка "Море. Горы. Дагестан" открылась в музее истории Уфы, сообщает пресс-служба управления по культуре и искусству города.
Выставка включает в себя работы юных художников, которые приняли участие XVIII международного АРТ-кампуса. Творцы на протяжении 10 дней трудились в Дагестане под руководством маринистов.
Кроме того, желающие могут посетить тематические секции, посвященные Дербенту, Расулу Гамзатову и Великой Отечественной войне.
Выставка продлится до 1 октября.