Дагестану обновят водопровод

Все больше районов Дагестана начнут обеспечивать водопроводной водой, на эти цели уже выделено нужное количество средств. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского Минстроя.
«Для Республики Дагестан предусмотрены средства в размере 636 миллионов рублей. Из них 484 миллиона рублей из федерального бюджета будут направлены на строительство четырех объектов водоснабжения»
– Минстрой Дагестана
Кроме того, планируется подвод воды к селам, расположенным неподалеку от реки Акташ.
«Также средства направят на водоснабжение города Южно-Сухокумска, села Карата Ахвахского района и строительство водовода из реки Акташ в местности Ишхойлам к селам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха Казбековского района республики»
– пресс-служба ведомства.
Отметим, что изношенная инфраструктура – ахиллесова пятая Дагестана. В частности, летом из-за перегрева случаются многочисленные аварии на подстанциях, также из-за старых труб часты аварии на водопроводах.