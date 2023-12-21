Дагестану обновят водопровод

Власти продолжают бороться за комфортную жизнь жителей Дагестана. В частности, в наступившем, 2024 году, водопровод доберется до ряда населенных пунктов республики.

Все больше районов Дагестана начнут обеспечивать водопроводной водой, на эти цели уже выделено нужное количество средств. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского Минстроя.

«Для Республики Дагестан предусмотрены средства в размере 636 миллионов рублей. Из них 484 миллиона рублей из федерального бюджета будут направлены на строительство четырех объектов водоснабжения»

– Минстрой Дагестана

Кроме того, планируется подвод воды к селам, расположенным неподалеку от реки Акташ.

«Также средства направят на водоснабжение города Южно-Сухокумска, села Карата Ахвахского района и строительство водовода из реки Акташ в местности Ишхойлам к селам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха Казбековского района республики»

– пресс-служба ведомства.

Отметим, что изношенная инфраструктура – ахиллесова пятая Дагестана. В частности, летом из-за перегрева случаются многочисленные аварии на подстанциях, также из-за старых труб часты аварии на водопроводах.