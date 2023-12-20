Дагестан приобретет сельхозтехнику на сотни миллионов рублей

В нынешнем году власти Дагестана рассчитывают потратить на покупку сельхозтехники 800 млн рублей. В том году на это было потрачено почти на 130 млн меньше.

Руководство Дагестана собирается увеличить закупку техники для сельскохозяйственных работ. В связи с этим в нынешнем году Минсельхоз республики потратит на эти цели 800 млн рублей.

В том году РД приобрела 331 единицу техники.

Общая сумма составила 673 млн рублей, что на 11% больше позапрошлогодних показателей.