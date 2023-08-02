Дагестанский коньяк покоряет Азербайджан

Опубликовано: 18:52, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компании по производству дагестанских коньяков будут поставлять и продавать свою продукцию в супермаркетах Азербайджана. Стороны намерены наладить экспорт.

Руководитель дагестанского Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев заявил о готовности местных заводов, занимающихся изготовлением коньяков, поставлять свою продукцию в Азербайджан.

Он напомнил, что на сегодняшний день основными зарубежными импортерами дагестанской алкогольной продукции являются Китай, Казахстан и Беларусь. При этом, по его словам, дагестанские коньяки до санкций пользовались спросом и в странах Европы.

Абаскулиев подчеркивает, что решение о поставках дагестанских коньяков в Азербайджан было принято в связи с большим спросом на него в соседней для России стране.

Также глава Центра отметил, что дагестанская продукция будет продаваться в азербайджанских супермаркетах. Он добавил, что партнеры проявили интерес к экспорту коньяков после визита в Дагестан делегации из Азербайджана в конце июля.