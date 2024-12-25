Дагестанские следователи выясняют происхождение "левого" молока

Прокуратура Дагестана выясняет происхождение партии молока в 500 тонн, которую по поддельным документам отправили в российские магазины.

Прокуратура Дагестана обнаружила сопроводительные электронные ветеринарные документы на 506 т молочной продукции неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверка показала, что от имени подставных лиц были зарегистрированы подложные ветеринарные сопроводительные документы о продаже индивидуальными предпринимателями 506 т молочной продукции на территории республики на 359 млн рублей и ее транспортировке в другие регионы страны"

- прокуратура Дагестана

Уже установлено, что документы были оформлены с использованием учетной записи сотрудника Управления Россельхознадора по Москве, Московской и Тульской областям в ФГИС в области ветеринарии, уполномоченными по ним выступали трое дагестанцев, однако местные предприниматели никаких операций с ними не проводили, передает "Интерфакс".

Тем не менее, эти ложные сведения были внесены в ФГИС "Меркурий", чтобы легализовать в торговле молочную продукцию непонятного происхождения, отметили в прокуратуре.