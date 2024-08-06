Дагестанские хакеры слили данные игроков мадридского "Реала" - СМИ

Хакеры из Дагестана слили данные игроков "Реала" и "Аталанты" в интернет. Причина утечки данных – проблемы в работе сайта УЕФА.
Дагестанские хакеры выложили в интернет личные данные игроков футбольных клубов "Реал Мадрид" (Испания) и "Аталанта" (Италия).
Как пишет телеграм-канал Mash, в открытом доступе оказались скриншоты данных футболистов обоих клубов. Также слиты данные работников стадиона в Варшаве.
Отмечается, что причина утечки данных футболистов связана с проблемами в работе сайта УЕФА. В ассоциации, узнав об этом, устранили все неполадки.