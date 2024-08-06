Вестник Кавказа

Дагестанские хакеры слили данные игроков мадридского "Реала" - СМИ

Дагестанские хакеры слили данные игроков мадридского "Реала" - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакеры из Дагестана слили данные игроков "Реала" и "Аталанты" в интернет. Причина утечки данных – проблемы в работе сайта УЕФА.

Дагестанские хакеры выложили в интернет личные данные игроков футбольных клубов "Реал Мадрид" (Испания) и "Аталанта" (Италия).

Как пишет телеграм-канал Mash, в открытом доступе оказались скриншоты данных футболистов обоих клубов. Также слиты данные работников стадиона в Варшаве.

Отмечается, что причина утечки данных футболистов связана с проблемами в работе сайта УЕФА. В ассоциации, узнав об этом, устранили все неполадки.

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