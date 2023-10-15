Дагестанец стал чемпионом Европы по боксу

Боксер из Дагестана принес России победу на Кубке Европы в Черногории. Национальная команда стала первой в общекомандном зачете на этом турнире.
Российский боксер Джамбулат Бижамов стал первым на европейском первенстве по боксу, которое прошло в Черногории.
Как пишет РИА Дагестан, выходец из Дагестана сражался в весовой категории до 75 кг. Он одолел соперников из Венгрии, Грузии и Азербайджана.
Другой дагестанец – Рамазан Ханапиев – взял бронзу в весовой категории до 92 кг.
В общекомандном зачете российская команда стала первой.