Дагестанец из "Манчестер Юнайтед" забил четыре мяча в одном матче

Игрок "Манчестер Юнайтед" из Дагестана оформил покер в ворота соперника. Его команда победила со счетом 4:1. Семья футболиста перебралась в Англию, когда ему было 11 лет.

Нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Али Ибрагимов стал автором уникального достижения.

Как пишет "РИА Новости", в матче юношеских команд футболист забил четыре мяча в ворота "Ньюкасла", а его клуб одержал победу со счетом 4:1.

Али - выходец из Дагестана. Его семья перебралась в Англию, когда мальчику было 11 лет. Его футбольная карьера началась с академии "Шеффилд Юнайтед", однако в августе 2022 года он перешел в "Манчестер Юнайтед".