Дагестанцы обратились к гороскопам

Интерес к гороскопам вырос в Дагестане, трафик в декабре и феврале увеличился в полтора раза. В целом интерес к астрологии у дагестанцев снижается.

Дагестанцы стали чаще обращаться к гороскопам на фоне наступающего китайского Нового года трафик увеличился в 15%, пишет пресс-служба компании «МегаФон».

Наибольший интерес к астрологическим сайтам специалисты зафиксировали в декабре и февраля. Трафик в эти месяцы вырос в полтора раза по сравнению со среднегодовыми показателями.

Однако стоит учесть, что в целом интерес дагестанцев к подобным ресурсом снижается. Так, в январе этого года объем трафика был на 130% ниже показателей 2023 года.