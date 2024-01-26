Россияне хотят переехать в Дагестан

Институт общественного мнения составил список регионов под двум рейтингам. В них вошли три субъекта Северного Кавказа - Дагестан, Ставрополье и Чечня.

Регионы Северного Кавказа были включены в два рейтинга от Института общественного мнения.

Первый рейтинг предлагал жителям России ответить на вопрос «Какой регион мне больше всего нравится?», а второй – выбрать край с благополучным экономическим положением.

Отмечается, что Дагестан, Ставрополье и Чеченская Республика вошли в двадцатку рейтинга «любимых регионов». Второй рейтинг поставил Ставропольский край и Дагестан на 14 и 15 места соответственно.

Граждане выделили регионы СКФО за их культурную привлекательность и политическую стабильность.