Дагестанцы стали потреблять больше электроэнергии

Новый рекорд потребления электроэнергии установлен в Дагестане – 1,6 тыс МВт. В зимнее время подобные рекорды в Дагестане фиксировались неоднократно.

Новый рекорд потребления электроэнергии установил Дагестан. По данным Единого оператора энергосистемы, 29 января этого года при температуре -2,5 градуса потребление достигло 1,6 тыс МВт.

Новый рекорд на 69 МВт превысил аналогичный показатель, который был установлен в феврале прошлого года при температуре -4,1 градуса.

Стоит добавить, что в зимнее время подобные максимумы потребления электроэнергии в Дагестане фиксировались не один раз.