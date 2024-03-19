Дагестан идет на рекорд по урожаю

Дагестан надеется увеличить количество собранного урожая винограда на три процента в 2024 году и побить прошлогодний рекорд. Точное время работ будет зависеть от погодных условий, а также сорта винограда.

Дагестан рассчитывает повысить число собранного винограда более чем на три процента в этом году, что составит порядка 290 тыс т. Об этом рассказал руководитель Комитета по виноградарству Шериф Керимханов.

Еще в 2023 году аграрии РД побили рекорды по сбору винограда. Тогда было собрано более 280 тыс т при средней урожайности в 12,3 т/га.

«Дагестан по данному показателю вышел на вторую позицию, собрав 32% винограда России. При этом на переработку направлено около 70% собранного урожая — 196,2 тыс. тонн, остальная часть — порядка 86,6 тыс. тонн — реализована в свежем виде, а также за пределы региона»

- Шериф Керимханов

К своим словам он добавляет, что обычно в Дагестане урожай начинают собирать во второй половине августа, а заканчивают только в ноябре. Погода – тот фактор, от которого будут зависеть точные даты уборочной кампании, также будут учитываться сорта винограда.