Вестник Кавказа

Дагестан соберет ледолазов

Дагестан соберет ледолазов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан отпразднует День защитника Отечества фестивалем ледолазания. В республику съедутся мастера подъема по горным водопадам. Соревнования будут проходить в личном и командном зачетах. Победителей ждут призы.

В Дагестане пройдут необычные соревнования – с 22 по 25 февраля в Хунзахском районе республики пройдут состязания между альпинистами. Спортсменам предстоит покорять замерзшие водопады как в личных, так и командных зачетах.

«К участию в фестивале допускаются все желающие, обладающие навыками использования ледового снаряжения, которым исполнилось 18 лет и старше, имеющие необходимое снаряжение и справку от медицинского учреждения»

– организаторы фестиваля

Фестиваль приурочен ко Дню защитника Отечества и преследует целью популяризации данного вида спорта, а также усовершенствования спортсменами  умений и навыков. Участников фестиваля ждут сертификаты, а победители получать призы и дипломы.

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