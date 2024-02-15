Дагестан соберет ледолазов

Дагестан отпразднует День защитника Отечества фестивалем ледолазания. В республику съедутся мастера подъема по горным водопадам. Соревнования будут проходить в личном и командном зачетах. Победителей ждут призы.

В Дагестане пройдут необычные соревнования – с 22 по 25 февраля в Хунзахском районе республики пройдут состязания между альпинистами. Спортсменам предстоит покорять замерзшие водопады как в личных, так и командных зачетах.

«К участию в фестивале допускаются все желающие, обладающие навыками использования ледового снаряжения, которым исполнилось 18 лет и старше, имеющие необходимое снаряжение и справку от медицинского учреждения»

– организаторы фестиваля

Фестиваль приурочен ко Дню защитника Отечества и преследует целью популяризации данного вида спорта, а также усовершенствования спортсменами умений и навыков. Участников фестиваля ждут сертификаты, а победители получать призы и дипломы.