Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Деятельность 28 теплоснабжающих предприятий в Дагестане будет проконтролирована к концу осени. В Махачкале находится большая часть организаций, идущих на проверку.

Дагестан продолжает готовиться к зиме: 28 теплоснабжающих предприятий проверит Кавказское управление Ростехнадзора, рассказал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"До середины октября в городах республики будут продолжаться проверки 28 теплоснабжающих организаций, включая филиалы Единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Кавказское управление Ростехнадзора эту работу сейчас проводит, уже выявляется множество нарушений"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Больше всего организаций проверят в столице региона. Их там около 12.

Завершить все работы планируют к 16 октября, после этого организации получат паспорта готовности.