Вестник Кавказа

Дагестан потратит свыше 160 млрд рублей на поддержку семей

Дагестан потратит свыше 160 млрд рублей на поддержку семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана в этом году решили увеличить бюджет для поддержки института семьи региона. На эти цели будет выделено свыше 160 млрд рублей.

Дагестанский институт семьи в этом году получить больше финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в процессе встречи правительства региона. 

По его данным, в прошедшем году власти выделили порядка 63 млрд рублей. В этом году было решено увеличить финансовую поддержку на 141 млрд рублей. 

"В 2024 году предусмотрено еще больше — вместе с федеральной частью свыше 160 млрд рублей будет направлено на поддержку института семьи в Дагестане"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов 

Абдулмуслимов отметил, что эти средства пойдут на улучшение качества жизни семей. Власти намерены принять меры, чтобы семьи смогли быть уверенными в завтрашнем дне и быть защищенными в случае появления детей. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Землетрясение потрясло Дагестан и Чечню

Землетрясение потрясло Дагестан и Чечню

Лавины остановили движение на дорогах в Дагестане

Лавины остановили движение на дорогах в Дагестане

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

Регионы России отмечают Новруз

Регионы России отмечают Новруз

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы