Дагестан потратит свыше 160 млрд рублей на поддержку семей

Власти Дагестана в этом году решили увеличить бюджет для поддержки института семьи региона. На эти цели будет выделено свыше 160 млрд рублей.

Дагестанский институт семьи в этом году получить больше финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в процессе встречи правительства региона.

По его данным, в прошедшем году власти выделили порядка 63 млрд рублей. В этом году было решено увеличить финансовую поддержку на 141 млрд рублей.

"В 2024 году предусмотрено еще больше — вместе с федеральной частью свыше 160 млрд рублей будет направлено на поддержку института семьи в Дагестане"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Абдулмуслимов отметил, что эти средства пойдут на улучшение качества жизни семей. Власти намерены принять меры, чтобы семьи смогли быть уверенными в завтрашнем дне и быть защищенными в случае появления детей.