Опубликовано: 15:09, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские власти обвинили Киев в дестабилизации ситуации в регионе. В Махачкале заявили об активном распространении фейков с целью запугивания граждан.

Киев активно пытается дестабилизировать обстановку в Дагестане, в связи с чем планируется усилить охрану объектов инфраструктуры, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил, что с начала СВО на территории Украины Киев работает над дестабилизацией общественно-политической ситуации в Дагестане через пропаганду в соцсетях и распространение ложной информации.

В связи с этим Абдулмуслимов потребовал усилить охрану объектов инфраструктуры для предотвращения устрашения граждан и нарушения работы общественно значимых объектов.