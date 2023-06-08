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Дагестан обвинил Киев в дестабилизации ситуации в республике

Дагестан обвинил Киев в дестабилизации ситуации в республике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанские власти обвинили Киев в дестабилизации ситуации в регионе. В Махачкале заявили об активном распространении фейков с целью запугивания граждан.

Киев активно пытается дестабилизировать обстановку в Дагестане, в связи с чем планируется усилить охрану объектов инфраструктуры, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил, что с начала СВО на территории Украины Киев работает над дестабилизацией общественно-политической ситуации в Дагестане через пропаганду в соцсетях и распространение ложной информации.

В связи с этим Абдулмуслимов потребовал усилить охрану объектов инфраструктуры для предотвращения устрашения граждан и нарушения работы общественно значимых объектов.

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