Дагестанские власти обвинили Киев в дестабилизации ситуации в регионе. В Махачкале заявили об активном распространении фейков с целью запугивания граждан.
Киев активно пытается дестабилизировать обстановку в Дагестане, в связи с чем планируется усилить охрану объектов инфраструктуры, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Он сообщил, что с начала СВО на территории Украины Киев работает над дестабилизацией общественно-политической ситуации в Дагестане через пропаганду в соцсетях и распространение ложной информации.
В связи с этим Абдулмуслимов потребовал усилить охрану объектов инфраструктуры для предотвращения устрашения граждан и нарушения работы общественно значимых объектов.