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Фотосессия туристки в горах взбесила дагестанцев

Фотосессия туристки в горах взбесила дагестанцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Дагестана раскритиковали туристку за фотосессию в горах республики. Они обрушились с замечаниями не только на нее, но и на экскурсоводов и фотографов.

В Дагестане туристка устроила фотосессию в горах республики, результаты которой не понравились местным жителям.

Фотографии с откровенной фотосессии девушка опубликовала у себя на странице в социальной сети. Далее в ее адрес посыпалась критика от дагестанцев.

Помимо туристки, замечания обрушились и на водителя, экскурсовода и фотографа, которые допустили организацию данной фотосессии.

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