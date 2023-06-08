Опубликовано: 10:59, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Дагестана раскритиковали туристку за фотосессию в горах республики. Они обрушились с замечаниями не только на нее, но и на экскурсоводов и фотографов.

В Дагестане туристка устроила фотосессию в горах республики, результаты которой не понравились местным жителям.

Фотографии с откровенной фотосессии девушка опубликовала у себя на странице в социальной сети. Далее в ее адрес посыпалась критика от дагестанцев.

Помимо туристки, замечания обрушились и на водителя, экскурсовода и фотографа, которые допустили организацию данной фотосессии.