Что решит все проблемы на Ближнем Востоке? Ответ от Лаврова

Сергей Лавров заявил, что ключ от всех проблем на Ближнем Востоке – создание палестинского государства. Он отметил, что США четко не изложили еще позицию на этот счет.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о ключе, который решит все проблемы на Ближнем Востоке.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что все проблемы в регионе закончатся с созданием палестинского государства.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что на данную тему были приняты многочисленные резолюции Генассамблеи ООН и Совета безопасности.

Лавров отметил, что администрация Байдена и все внешние игроки подтверждают, что решение вопроса заключается в создании отдельного государства.

Он добавил, что в настоящее время новая администрация во главе с Дональдом Трампом еще не изложила четко свою позицию на этот счет.