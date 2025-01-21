Нет Палестины - нет проблемы: Трамп предложил окончательное решение палестинского вопроса

Трамп хочет переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Израиль поддержал эту идею, однако египетские и иорданские власти и сами палестинцы резко против.

Дональд Трамп фонтанирует на первый взгляд абсурдными, но в то же время очень рациональными идеями. По Европе и Америке он уже сказал достаточно, предложив присоединить к США Панамский канал, Гренландию и Канаду. А вот по Ближнему Востоку американский президент только начинает раскрываться.

Недавно он предложил новый подход к решению палестинской проблемы. Во время военной операции Израиля против ХАМАС сотни тысяч жителей сектора Газа переселились на его юг. Посмотрев на многочисленные разрушения в Газе и поняв, что условия там непригодны для жизни, Трамп предложил расселить палестинских беженцев в Египте и Иордании. Речь идет о 1,5-2 млн человек. Американский телеканал NBC в числе стран рецензентов назвал самую многочисленную мусульманскую страну Индонезию.

Логика Трампа

"Сейчас там почти все разрушено, там гибнут люди. Поэтому я бы предпочел договориться с некоторыми арабскими странами, чтобы им построили жилье в другом месте", — сказал он журналистам 26 января на борту самолета во время перелета из Лас-Вегаса в Майами.

Данный вопрос Трамп уже обсуждал с королем Иордании Абдаллой II. На территории этого арабского королевства проживает как минимум 2,4 млн зарегистрированных беженцев, многие из которых - потомки тех, кто бежал из Палестины после арабо-израильских войн с 1948 года. "Я бы хотел, чтобы вы приняли больше людей... я смотрю на сектор Газа прямо сейчас, и это беспорядок. Это настоящий беспорядок", — сказал Трамп, передавая суть беседы с Абдаллой II.

Глава Белого дома связывался и с лидером другой "страны приема" - Абделем Фаттахом ас-Сиси. К слову, из арабских стран только Египет граничит с Газой.

В чем же состоит логика Трампа по Газе? Так как регион разрушен и жизнь там непригодна, было бы хорошо, если другие страны приняли у себя как можно больше жителей из Газы, чтобы "навести порядок" там и можно было начать жизнь "с чистого листа".

Любопытно, что Трамп не дает никаких гарантий возврата 1,5 млн палестинцев в обустроенную и восстановленную Газу. Переселение, на его взгляд, может быть "как временным, так и долгосрочным". Он не дает и гарантию того, что вступившее в силу 19 января между Палестиной и Израилем перемирие продлится долго: "Я не уверен. Это не наша война, это их война. Я посмотрел на фотографию Газы — она вся разрушена. Это место — его действительно нужно перестраивать по-другому".

Кто поддержал Трампа?

Как и стоило ожидать, идея Трампа о то ли выселении, то ли переселении палестинцев с родных мест нашла отклик только у одной страны: Израиля.

Первым из высокопоставленных израильских чиновников высказался министр финансов. Бецалель Смотрич считает, что инициатива Трампа - это "отличная идея", и он надеется скоро вместе с премьером Биньямином Нетаньяху подготовить дорожную карту ее реализации. Смотрич считает, что ХАМАС держит население Газы в плену, и расселение палестинцев - самый человечный способ решения проблемы.

"После 76 лет, во время которых большинство жителей Газы силой удерживались в тяжелых условиях для сохранения надежды на уничтожение Государства Израиль, появилась отличная идея помочь им найти место, чтобы начать новую и лучшую жизнь", - написал израильский министр в X.

Смотрич считает, что идея Трампа отличается новизной и нестандартностью. Прежние предложения, включавшие создание двух государств, были, по его мнению, непрактичными, ставили под угрозу существование "единственного в мире еврейского государства" и приводили к постоянным конфликтам. А неординарный подход Трампа принесет "мир и безопасность", уверен министр.

Смотрич и недавно попросивший об отставке министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир представляют радикальное крыло правящей коалиции Биньямина Нетаньяху. Оба выступили с резкой критикой сделки между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара, по которой происходит обмен пленными, а ЦАХАЛ должен покинуть сектор Газа. Министр финансов не только считает этот шаг угрозой национальной безопасности, но и призывает аннексировать Западный берег реки Иордан. Смотрич ранее выражал надежду на то, что после возвращения к власти Трампа Израиль сможет сделать это. В конце 2024 года он уже давал указание своим подчиненным готовиться к такому сценарию в следующем году.

Если относительно оккупации Газы у Смотрича/Бен-Гвира с Нетаньяху конфликт, то Западный берег реки Иордан израильтяне уже давно начали заселять, поделив его на зоны A, B, C и установив между ними блокпосты. Почти сразу после сделки с ХАМАС Нетаньяху объявил о контртеррористической операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан.

Одним из объяснений ее начала является попытка "спустить пар" Смотрича и Бен-Гвира. Вместе их партии - "Религиозные сионисты" (Смотрич) и "Оцма Йехудит" (Бен-Гвир) - имеют 13 голосов из 68 у правящей коалиции в 120-местном Кнессете. Если правительство развалится и объявят досрочные выборы, то Нетаньяху в случае поражения ждет судебное преследование за коррупционные дела.

Интересы Израиля

Объективно Нетаньяху и сам не против ликвидации Палестины. Газу он согласился деоккупировать только лишь ради освобождения десятков израильских заложников, из-за которых на улицах Израиля постоянно идут антиправительственные митинги с требованиями отставки и досрочных выборов.

Есть ли у правительства Нетаньяху шансы на то, что Трамп поможет осуществить дальнейшую аннексию палестинских территорий? Есть. Для тех, кто сомневается, министр финансов напомнил, что в прошлую каденцию республиканец перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим - признав тем самым Иерусалим неделимой столицей Израиля - а также объявил оккупированные с шестидневной войны 1967 года сирийские Голанские высоты израильской территорией.

Израилю выгодна ликвидация Палестины. В прошлом году в Кнессете большинством голосов отвергли создание палестинского государства. Однако плоды такой политики достанутся только тем, кто ее сможет претворить в жизнь. Как показывают заявления израильских политиков, для них крайне важна внешняя поддержка и авторитет сильного игрока. Именно поэтому Смотрич цепляется за идею Трампа.

Другой вопрос - сможет ли Трамп уговорить арабские страны, а те, в свою очередь, палестинцев. С этим гораздо сложнее.

ХАМАС и Махмуд Аббас: "Палестинцы не покинут свои земли"

Палестинское руководство хоть и выражает надежду на то, что Трамп сможет давить на Израиль по сохранению в силе сделки о прекращения огня в Газе, но не согласно на трамповские планы переселения. Рамалла назвала инициативу нарушением "красных линий" и дала понять, что палестинцы никуда не уедут.

"Мы подчеркиваем, что палестинский народ никогда не покинет свою землю или свои святые места, и мы не допустим повторения катастроф (Накба) 1948 и 1967 годов. Наш народ останется стойким и не покинет свою родину" - отметили в палестинском руководстве.

По нашумевшему инфоповод высказался и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. Он осудил "любые проекты" по переселению и заверил, что палестинцы "не откажутся от своей земли и святых мест". В руководстве непосредственно Газы, где у власти по-прежнему остается ХАМАС, трамповские предложения сравнили с "геноцидом".

"Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора. Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом", - заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук телеканалу Al Arabiya.

ЛАГ и ОИС против

В странах-рецепиентах палестинских беженцев тоже прозвучала реакция. Власти Египта отвергли идеи Трампа, предупредили об угрозе стабильности региона и призвали международное сообщество реализовать решение о двух государствах. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафеди тоже решительно поддержал право палестинцев оставаться на своей земле и отверг попытки их выселения. О возможном переселении жителей Газы Трамп говорил и до инаугурации, МИД Индонезии еще тогда называл такие планы "неприемлемыми".

"Усилия по сокращению населения сектора Газа лишь поддержат незаконную оккупацию Израилем палестинской территории и соответствуют более широкой стратегии, направленной на изгнание палестинцев из сектора Газа", — заявили в пресс-службе министерства.

В недавнем совместном заявлении Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) отвергаются любые формы перемещения палестинцев и поддержано их право на свое государство со столицей в Иерусалиме.

Интересы США на Ближнем Востоке

Говоря о Палестине и Израиле, следует заметить, что Трамп является не только наиболее произраильским президентом США, но и сторонником мира в регионе. Он во время предвыборной кампании требовал прекращения войны в Газе и через своего спецпосланника Стива Уиткоффа стал одним из архитекторов сделки 15 января, что признавал и Нетаньяху, и администрация Джозефа Байдена. Во время инаугурации Трамп заявил, что хочет войти в историю как миротворец. Так что финализация сделки по Газе с выдачей заложников в его интересах.

Однако республиканец понимает, что в долгосрочном плане достичь тишины даже в случае обмена заложниками будет сложно. Он не хочет отдавать Нетаньяху на растерзание его политическим оппонентам, так как тот - союзник. Однако вывод ЦАХАЛ из Газы по условиям сделки ставит под угрозу сохранность действующего правительства Израиля. И вот Трамп предлагает переселение палестинцев, чтобы узаконить нахождение израильских войск и в будущем легализовать аннексию Газы, как это уже было с Голанами.

В прошлую каденцию Трамп достиг больших успехов в регионе, помирив ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко с Израилем. Теперь он хочет распространить "Авраамовы соглашения" на Катар и Саудовскую Аравию. Но пойдут ли последние на сближение ради бизнес-соглашений с Трампом, еще не ясно. По крайней мере в своих официальных заявлениях и Катар, и Саудовская Аравия ставили условием признания Израиля создание Палестины. А с учетом планов по выселению населения Газы и продолжения израильской операции на Западном берегу реки Иордан шансов на независимую Палестину становится все меньше и меньше.

Первый визит в Саудовскую Аравию

Если главной страной в регионе для Трампа остается Израиль, который он всеми силами стремится отгородить от врагов и помирить с партнерами, то среди остальных партнеров-союзников в приоритете Саудовская Аравия. Предыдущий президент серьезно подпортил отношения с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, обвинив его в убийстве саудовского журналиста и раскритиковав его военную кампанию в Йемене. Республиканец будет пытаться реанимировать связи. Кстати, свою первую поездку Трамп обещал совершить либо в Великобританию, либо в Саудовскую Аравию.

К саудитам президент США поедет с конкретным планом. В первую очередь, его интересует нефть. 23 января Трамп на Давосском форуме сказал, что попросит страны ОПЕК и КСА снизить цены. Снижение нефтяных цен ему нужно, чтобы завершить конфликт России и Украины. Кроме того, глава Белого дома попросит бен Салмана округлить до $1 трлн саудовские инвестиции в США. Эр-Рияд, по его словам, готов вложить $600 млрд. Саудовская Аравия нужна Трампу также для сдерживания Ирана.

Со своей стороны саудиты готовы взаимодействовать с Трампом. Доказательством тому является их готовность увеличить свои капиталовложения в США. Однако идеи Трампа снизить цены на нефть и выселить палестинцев из Газы никакого восторга в Эр-Рияде не вызывают. Первая ударит по бюджету королевства, нацеленного на реализацию грандиозного проекта "Видение 2030", а вторая противоречит неизменному принципу "двух государств". Кстати, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан сомневается, что Трамп пойдет на силовой сценарий с Ираном, считая, что республиканец предпочтет дипломатический вариант.