Что обсудили Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре?

Ильхам Алиев провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел в Анкаре переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран поговорили о расширении связей между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в оборонной и военно-промышленной сферах.

Президенты также отметили важность двустороннего взаимодействия в развитии Срединного коридора. Кроме того, они обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Эрдоган подчеркнул, что приедет в июле в город Шуша, где состоится неформальный саммит Организации тюркских государств.

Президент Азербайджана в свою очередь пригласил турецкого лидера на климатическую конференцию ООН COP29, которая состоится в ноябре в Баку.